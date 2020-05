La filiera trasporti di Confapi Calabria legata al settore turistico ha inscenato, questa mattina, un sit-in di protesta davanti alla sede della Regione, a Catanzaro. Circa 150 gli operatori arrivati da tutte le province della Calabria a Catanzaro con una settantina di bus e una trentina di pulmini, parcheggiati nel piazzale antistante alla Cittadella. La protesta nasce dal fatto che, hanno spiegato i vertici di Confapi, “i trasporti legati al turismo, cioè i bus ed Ncc che si occupano di gite scolastiche e viaggi, sono al collasso perché da ormai quasi tre sono completamente fermi a causa dell’emergenza coronavirus e hanno visto il loro fatturato azzerato, con un futuro poi ancora più incerto e preoccupante.

Questo – secondo Confapi – ovviamente comporterà il concreto rischio della perdita di centinaia di posti di lavori e, a catena, potrà ripercuotersi anche su altri settori, visto che ai bus turistici sono legate anche altre figure professionali come guide e accompagnatori turistici, tour operator, officine specializzate, carrozzieri, assicurazioni e tutto l’indotto collegato”. Confapi chiede alle istituzioni, in particolare alla Regione Calabria, un sostegno economico, sotto forma di contributi a fondo perduto, o forme di agevolazioni per consentire la ripresa delle attività e superare l’attuale situazione di crisi del settore.