Estate e turismo a Catanzaro: dall’isola pedonale in centro al Magna Graecia film Festival

Eventi estivi all’aperto e nuovi servizi a partire dal 15 giugno, data di avvio dell’isola pedonale su corso Mazzini (e non solo). Con posti a sedere per gli eventi in modo da poter controllare le presenze, con un primo ciclo per il centro storico per poi proseguire, a luglio, nel quartiere marinaro dove, anche quest’anno si svolgerà il Magna Graecia Film Festival.

Sono queste alcune delle novità annunciate dall’assessore comunale al Turismo, Alessandra Lobello, nel corso della trasmissione Monitor in onda sulla nostra testata. Rispetto alle misure per gli stabilimenti balneari, il delegato di giunta ha fatto sapere che bisognerà attendere la seduta del Consiglio regionale fissata per l’11 giugno. Il Comune ha, però, d’intesa con la Capitaneria, autorizzato l’utilizzo della zona interposta (dal lungomare all’interno della concessione) al fine di guadagnare maggiore spazio.

E’ in fase di chiusura il procedimento avviato per individuare la persona che si dovrà occupare e definire la destinazione turistica della città: un interlocutore fondamentale in questa fase.

Imu bloccata per hotel e stabilimenti balneari. Un bene che, però, incide sulle casse del Comune che non hanno visto rimpinguate queste mancate entrate.

Artisti locali e calabresi saranno protagonisti dell’estate 2020: l’assessore Lobello lo sottolinea nel corso del suo intervento. Verrà, quindi, dato spazio alla musica, alla cabaret con appuntamenti quotidiani, fino a fine luglio, nel centro storico. Per quanto riguarda i festival più importanti l’auspicio è che queste kermesse vengano sostenute, adeguatamente, dalla Regione Calabria.

L’assessore Lobello ha annunciato che il Comune ha trovato l’intesa con i gestori dei parcheggi privati in centro (San Giorgio, via Fontana Vecchia, Galleria Mancuso): aperti fino alle 23 in concomitanza con l’istituzione dell’isola pedonale da metà giugno a fine luglio. E’ stata avviata un’interlocuzione con le associazioni di categoria a cui è stato chiesto di mantenere l’apertura delle attività commerciali fino alle ore 22.

Eventi e manifestazioni, come e dove: nel corso della trasmissione (presenti, anche, il promoter Ruggero Pegna e il direttore artistico del Festiva d’Autunno, Antonietta Santacroce) si è parlato anche di questo. E su questo il delegato di giunta ha ribadito come l’Ente fiera – struttura di prossima apertura – oltre alle fiere, potrà ospitare anche gli eventi.

Alessia Burdino