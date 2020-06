Al via i buoni spesa regionali alle famiglie in difficoltà. Quanto spetta ai comuni della provincia di Catanzaro

È stato pubblicato in data odierna sul portale istituzionale della Regione Calabria il decreto dirigenziale n. 6049 che in ottemperanza alla delibera di giunta regionale n. 44 del 9 aprile 2020 approva e disciplina le misure per il sostegno e la solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari in difficoltà e per l’inclusione sociale anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il decreto, firmato dal dirigente generale reggente del dipartimento, lavoro e politiche sociali Roberto Costantino, interviene “per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità ai soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico, attuate attraverso il riconoscimento di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità, o l’acquisto e distribuzione di beni alimentari o prodotti di prima necessità da parte dei Comuni; con particolare riferimento alla misura di solidarietà alimentare, preferibilmente rivolta all’acquisto e distribuzione di generi alimentari prodotti in Calabria nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, al fine di sostenere il settore agroalimentare calabrese. Per fare questo, definisce forme, modalità e strumenti per la celere attuazione della misura regionale da parte dei Comuni.

La dotazione finanziaria dell’operazione è pari a € 10.000.000, a valere sul PAC Calabria 2014-­2020, Asse 10 “Inclusione Sociale”, quale somma iscritta al bilancio regionale per l’anno 2020. Il decreto contiene 4 allegati: il disciplinare di attuazione (Allegato 1), lo schema di convenzione Regione – Comune (Allegato 2) e le linee guida/schemi di avviso e modulistica

Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’atto, i Comuni interessati all’assegnazione delle risorse possono aderire mediante sottoscrizione della Convenzione per via telematica, mentre la ripartizione e l’assegnazione delle risorse ai Comuni avverrà sulla base dei criteri stabiliti nell’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n.658 del 29 marzo 2020, tenuto conto del numero dei Comuni aderenti.

Secondo lo schema già utilizzato per l’erogazione dei buoni spesa governativi, il sostegno si concretizzerà in un “buono spesa”, titolo dematerializzato in formato elettronico o in formato pdf, trasmesso telematicamente ai cittadini assegnatari e spendibile negli esercizi commerciali aderenti all’avviso pubblico emanato da ciascun Comune, che sarà pubblicato secondo le forme di pubblicità previste e sui rispettivi siti web istituzionali degli enti.

L’articolo 3 del Disciplinare stabilisce che “il contributo concesso per mezzo del buono spesa è erogato una tantum ed il relativo importo è determinato secondo le seguenti modalità: Nuclei unipersonali euro 100; nuclei composti da due persone euro 200; nuclei composti da tre persone euro 300; nuclei composti da quattro persone euro 400; nuclei composti da cinque persone e oltre euro 500. Tali importi sono aumentati in misura pari a € 50 in presenza di minori di 0-3 anni.

I destinatari sono individuati mediante avviso pubblico, predisposto dal Comune, cui segue l’approvazione degli elenchi stilati dai servizi sociali. tenuto conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, dando priorità a quelli non già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico. Il disciplinare si addentra poi nelle modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati al Comune e da questo alla piattaforma dedicata della Regione, nelle cause ostative e nei criteri di amissione primaria e secondaria a seconda o meno dall’avere percepito nel periodo di lockdown sussidi o contributi inferiori o superiori a 780 euro mensili.

Ai fini dell’utilizzo dei buoni da parte dei destinatari, gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, sottoscrivono apposita convenzione con il Comune, a seguito di individuazione degli esercenti tramite procedure di evidenza pubblica. Il Comune rende noto alla cittadinanza l’elenco degli esercizi aderenti attraverso il sito istituzionale e altre forme di pubblicità. Il buono spesa è utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità di prodotti per l’igiene personale per l’igiene della casa, per l’acquisto di farmaci e parafarmaci.

I Dipartimento regionale ha anche pubblicato la ripartizione provvisoria delle risorse per singolo Comune che ricalca quanto stabilito nell’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n.658 del 29 marzo 2020. Per il Comune di Catanzaro è pari a 409.707,69 €.

Buoni spesa comuni provincia-di-Catanzaro scarica qui la tabella