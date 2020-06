La storia di due vittime della Domus Aurea nello speciale In Memoria del Corriere della Sera

Quasi 34mila i morti di Covid 19 in Italia, il Corriere della sera rammenta che dietro i numeri ci sono vite, storie, volti, ideali, famiglie in lutto. Lo fa con supplemento gratuito di oggi ” In memoria” .

E ricorda la biografia di due cittadini della provincia di Catanzaro : Antonietta Leone e Francesco Migliarese. Antonietta, Torre di Ruggiero, avrebbe compiuto cento anni il prossimo 10 luglio. Ha fatto la mugnaia.Amava la natura e gli animali. Sopravvissuta alle guerre e alla spagnola. Agli otto figli soleva ripetere :

” Siate generosi”. Sempre nel soveretese, a Satriano, era nato, 86 anni fa, Francesco Migliarese, detto il canterino perché intonatissino e con la sua voce allietata le giornate degli anziani della Domus Aurea.

Ricordare è un omaggio a chi non c’è più: lo esige la coscienza di chi resta.