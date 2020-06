Intimidazione Ccs: la solidarietà del consigliere regionale Filippo Pietropaolo

Di seguito una dichiarazione del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Filippo Pietropaolo:

“L’ennesimo atto di aggressione alla sede del Centro Calabrese di Solidarietà di via Fontana vecchia non può essere considerato un semplice atto di vandalismo, e pone preoccupanti interrogativi sugli obiettivi di chi non esita a utilizzare metodi criminali contro una struttura impegnata da anni nel contrasto alle dipendenze e nella prevenzione del disagio e della devianza. Sono fiducioso nel lavoro degli inquirenti, perché vengano al più presto individuati i responsabili della catena di episodi che sembrano avere il solo obiettivo di intimidire e mortificare il sacrificio di operatori e volontari che dedicano la propria vita al sostegno delle persone più fragili. Al Centro Calabrese di Solidarietà, alla presidente Isa Mantelli e a tutti i suoi collaboratori è doveroso rivolgere piena solidarietà, ma soprattutto l’impegno ad un sostegno concreto da parte della Regione per consentire al centro di svolgere con serenità la sua missione”