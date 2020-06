Scontro Alfa-500 su viale Magna Grecia. Feriti

Due persone sono rimaste ferite questa sera in un incidente che si è verificato su Viale Magna Grecia, zona Sud di Catanzaro. Due le vetture coinvolte in un frontale una Alfa 156 e una Fiat 500. A bordo della utilitaria una coppia marito e moglie mentre sull’Alfa 156 il solo conducente che era rimasto semincastrato nell’abitacolo.

.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro della sede centrale il cui intervento è valso ad estrarre la persona ferita che veniva affidata alle cure del personale sanitario del Suem118 ed a mettere in sicurezza le vetture e la zona interessata.

Sul posto Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Le persone rimaste coinvolte trasportate in ospedale.