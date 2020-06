Una web app in lingua dei segni per conoscere Squillace e le sue bellezze

E’ stata presentata la “Videoguida Lis”, una web app che contiene video in lingua dei segni Italiana sul patrimonio storico, artistico e culturale del borgo di Squillace. L’applicazione, realizzata dalla Digi.Art Servizi Digitali per l’Arte di Rosanna Pesce, è stata donata dal Rotary Club Catanzaro, Presieduto da Giuseppe Mazzei, e dal Rotary Club Soverato, presieduto da Domenico Scopelliti, al Comune di Squillace, rappresentato dal sindaco Pasquale Muccari. Dopo i saluti del Presidente Provinciale ENS Catanzaro Serafino Mazza, il Presidente Regionale Ens Calabria Antonio Mirijello, nel suo intervento, ha ricordato che servizi che consentano l’inclusione sociale delle persone sorde siano necessari e imprescindibili, in quanto l’accessibilità alla cultura e all’informazione sono un diritto, e non un’opzione. La videoguida Lis sul Borgo di Squillace è disponibile in formato App per dispositivi Android e iOS.