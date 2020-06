Il Tar dà ragione a Vito Pitaro: “Ora continuo a lavorare con maggiore serenità”

“Spero che con questa sentenza si metta una pietra tombale su una questione che era chiara sin dall’inizio, vale a dire la mia piena legittima elezione a consigliere regionale. Ora continuo il mio lavoro peraltro mai interrotto con maggiore determinazione e serenità”.

E’ soddisfatto il consigliere regionale, Vito Pitaro, a seguito della decisone del Tar che ne hanno confermato la proclamazione dopo il ricorso di Giuseppe Mattiani che si era appellato al Tar per chiedere l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Catanzaro in relazione alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Calabria del 26 gennaio 2020, nella parte in cui proclamava consigliere regionale il candidato Vito Pitaro in luogo del ricorrente Giuseppe Mattiani; del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Catanzaro nella parte in cui assegnava il seggio attribuito alla lista “Jole Santelli Presidente” alla circoscrizione centro e, quindi, a Vito Pitaro, anziché alla circoscrizione sud e, quindi, a Giuseppe Mattiani; del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catanzaro nella parte in cui, in seguito al riparto effettuato dall’Ufficio centrale regionale, proclama a eletto, per la lista avente il contrassegno “Jole Santelli Presidente”, Vito Pitaro in luogo di Giuseppe Mattiani; del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Calabria nella parte in cui, in seguito al riparto effettuato dall’Ufficio centrale regionale, non proclamava eletto, per la lista avente il contrassegno “Jole Santelli Presidente”, Giuseppe Mattiani) del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Cosenza.

Ma il Tribunale Amministrativo della Calabria – presidente Giancarlo Pennetti, estensore Francesco Tallaro, referendario Francesca Goggiamani – ha rigettato l’istanza di Mattiani dando ragione a Pitaro. In sostanza il ricorrente aveva contestato l’ elezione di Vito Pitaro, candidato nella medesima lista circoscrizione centro, sostenendo l’alterazione del risultato elettorale conseguente al meccanismo di ripartizione de seggi previsto dall’ art 15 comma 10 legge 108 del 68.

Il collegio all’udienza del 24 giugno, sentito l’avvocato Paolo Falzea a difesa del ricorrente Mattiani, nonché l’avvocato Giovanni Cilurzo difensore dell’onorevole Pitaro, recependo le difese rappresentate dall’avvocato Cilurzo, ha rigettato il ricorso confermando la proclamazione del resistente Vito Pitaro a consigliere regionale.