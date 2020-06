Trasferire è, un po’, come morire

“Eppur mi son scordato di te, come ho fatto non so.

Un tuffo dove l’aereo è più cool, niente più pool”.

Eppure, non ci vuole molto a ristabilire le certezze storiche. Basta posare gli occhi sul sito on line cortediappellodicatanzaro.it e leggere nella sezione apposita l’incipit: “Già dal 1606 esisteva a Catanzaro una “REGIA UDIENZA”. Il Consiglio Collaterale ne aveva stabilito definitivamente la sede con sentenza del 6 aprile 1606, nella quale si proclamava che “la Regia Udienza non dovevasi più muovere da Cathanzario e che in perpetuum vi rimanesse”.

Tutto è iniziato da lì. Questa città, così come l’abbiamo vista, vissuta e finanche vituperata (le tre V …), nasce da quell’antico atto, da quel riconoscimento a una evidente e preesistente vocazione, complementare al fiorire dei commerci, delle arti, dei mestieri. Una città che si affacciava alle soglie della modernità immaginando le linee entro le quali procedere. E progredire.

Istruttivo tenere a mente e considerare i paragrafi successivi: “Giuseppe Napoleone Re di Napoli, con legge 28 maggio 1808 n. 140, costituì la prima organizzazione giudiziaria moderna del regno. Con l’ordinamento nuovo venne istituito in Catanzaro un Tribunale di Appello competente sulle impugnazioni avverse le decisioni di due Tribunali Provinciali di prima istanza – istituiti dalla medesima legge – con sede in Cosenza e Monteleone (ora Vibo Valentia) ed avente giurisdizione sulla Calabria citeriore e sulla Calabria ulteriore. L’inaugurazione del Tribunale di Appello ebbe luogo con cerimonia solenne il 15 gennaio 1809 alle ore 11 di Francia”.

Non ci vuole neppure molto nello spargere a piene mani le incertezze future. Basta, secondo le cronache correnti non smentite da alcuno, prendere la palla la balzo scodellata con scioltezza dalla necessità di reperire l’aula dove celebrare il maxiprocesso Rinascita-Scott, e tentare la palombella rossa che insacca elegantemente lo spostamento definitivo e permanente nell’area ex-Sir delle sei sezioni della Corte d’appello distrettuale.

Basta poco, poche ore di una riunione in via Arenula alla presenza, citiamo dal nostro giornale, di “Sergio Abramo, sindaco e presidente della Provincia di Catanzaro, Marco Polimeni, presidente del Consiglio comunale, del capo di gabinetto del ministero della Giustizia, del presidente dell’Agenzia del demanio, del presidente della Corte d’appello Domenico Introcaso, del procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, del presidente del tribunale Rodolfo Palermo, del Capo del Dap, del capo dipartimento Giustizia minorile, del sostituto del Commissario straordinario Emergenza Covid 19”.

Chissà perché l’idea piace tanto, forse la vicinanza dell’aeroporto: un salto e sei dovunque, forse, vai e vieni quando vuoi, chissà, vuoi mettere la fatica dei tornanti, del parcheggio. Con buona pace della Cittadella giudiziaria.

Proprio ieri il sindaco Abramo, riferendosi all’impugnazione governativa della legge regionale che integra le due Aziende ospedaliere cittadine, gridava di un possibile colpo al cuore per la città di Catanzaro, per la sua università. Se le sei sezioni si trasferiscono in quel moderno cimitero degli elefanti che è l’area ex Sir a San Pietro Lametino (sic), tutto finirà per come è iniziato. Per Catanzaro sarà la morte definitiva. Notoriamente, è possibile morire due o più volte. Questa però, sarà l’ultima. Senza appello.