Strage di Ustica, quarant’anni fa il mistero dell’aereo dell’Itavia. Che aveva sede legale a Catanzaro

Ore 20,59 di venerdì 27 giugno 1980. Il volo IH870 BLQ/PMO scompare dal radar della torre di controllo di Ciampino. Colpito da un missile, si inabissa nel mare di Ustica, profondo 3400 metri, con 77 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, il comandante Domenico Gatti, Paolo Morici, Rosaria De Dominicis, Enzo Fontana. La verità giudiziaria non c’è, perlomeno sul fronte penale. Ancora oggi, a quarant’anni esatti, l’hanno reclamata il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Daria Bonfietti, a nome dei familiari delle vittime della strage, avvolta nel “segreto che nasconde un altro segreto”, per dirla con Rino Formica, il ministro socialista discusso per molte cose, ma non per le sue icastiche definizioni, di indiscutibile valore descrittivo (famosa quella sulla politica, ma è un’altra storia). Il primo segreto è il come e il perché sia avvenuta la strage, il secondo è il segreto di Stato che avvolge come una coperta di gomma il primo. Anzi, di Stati, perché oltre a quello italiano sono perlomeno tre i Paesi implicati: Francia, Usa, Libia.

La verità storica, insieme a quella giudiziaria, non passa per Catanzaro. Ma quella amministrativa sì, come si legge sul sito on line curato dagli ex dipendenti, più di mille nel periodo di massima espansione, “la società Itavia, fondata in origine nel 1958 con il nome di “Società di Navigazione Aerea”, nel 1962 prese il nome di “Aerolinee Itavia S.p.a.” trasferendo la propria sede operativa dall’aeroporto dell’Urbe a quello di Ciampino. Nel 1961 entrò a far parte degli azionisti il Principe Giovanni Battista Caracciolo mentre, verso la fine del 1965, entrarono a far parte della società anche la famiglia Tudini e l’Avvocato Aldo Davanzali che diverrà poi il maggior azionista, amministratore delegato. Nel 1972 la sede legale venne spostata a Catanzaro per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Cassa per il Mezzogiorno a favore delle aziende operanti nel Meridione. La sede della società, sia detto per inciso, era in via Settembrini, al civico 8, proprio lo stesso dove ha attuale sede Catanzaroinforma.it, da dove stiamo pubblicando questo articolo. La prima ipotesi elaborata dagli inquirenti fu il cedimento strutturale del velivolo. Non era vero, ma contribuì in modo decisivo al tracollo della società, già pesantemente indebitata. Itavia cessò le operazioni il 10 dicembre 1980 e due giorni dopo le fu revocata la licenza. Attualmente risulta ancora in amministrazione straordinaria, gestita da tre commissari straordinari e con sede legale a Roma.

Se la giustizia penale si è al momento arresa, perché gli unici incriminati per depistaggio, 9 ufficiali dell’Aeronautica militare, sono stati assolti in via definitiva dalla Cassazione, per la giustizia civile non ci sono dubbi. Il Dc.9 si trovò nel mezzo di una battaglia aerea, tanto che ad aprile 2020 il giudizio d’appello, di ciò investito dalla Cassazione, ha condannato i ministeri deli Trasporti e della Difesa per non avere adeguatamente protetto il volo civile. La Corte d’appello di Roma ha condannato i due ministeri al versamento di 330 milioni di euro agli eredi di Davanzali, morto in povertà nell’ospedale di Loreto nel 2005, dopo avere speso tutti suoi averi nello sforzo di ristabilire la verità.

Itavia era catanzarese per convenienza fiscale ed economica. Però qualcosa deve avere lasciato come eredità impalpabile, se è vero che sempre a Catanzaro ebbe vita legale breve, ma intensa, la Minerva Airlines, fondata dal Gruppo Mancuso nel 1996 e fallita nel 2004.