Ancora non è chiaro come sia avvenuto l’incidente stradale che ha coinvolto una moto all’altezza del centro commerciale “Le Fontane” di Catanzaro, ma il centauro che guidava la moto è rimasto ferito. Sul posto il 118 per i soccorsi e i carabinieri per i rilievi del caso. Il recupero del mezzo è stato fatto dalla ditta Scalise.