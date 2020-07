Aldo Ferrara nuovo presidente Unindustria Calabria: oggi la ratifica della scelta

“Uniti per creare valore” è il tema scelto per questa assise che, per ragioni legate all’emergenza, si è svolta in modalità streaming con una grande partecipazione della base associativa.

Di “progetti ambiziosi per guardare al futuro” ha parlato nella sua relazione programmatica il presidente Ferrara.

Laurea in economia aziendale e specializzazione in Economia, Business e Management conseguiti presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, l’imprenditore Aldo Ferrara, vanta una militanza di 30 anni nel sistema associativo.

Leggi anche L’imprenditore Aldo Ferrara è il presidente designato di Unindustria Calabria

In Confindustria Catanzaro, da giovanissimo, ricopre la carica di presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, successivamente viene eletto alla presidenza della Sezione Metalmeccanica, per poi guidare il Comitato Piccola Industria e devenire presidente dell’Assindustria catanzarese. Nel tempo ricopre anche gli incarichi di presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Calabria, del Confidi e di Fidimpresa, amministratore di Assindustria Servizi Srl e vicepresidente del Consorzio Catanzaro 2000. In Confindustria fa parte, da oltre quattro anni, del Consiglio Generale ed è stato membro del Comitato Tecnico Credito e Finanza; per la Piccola Industria, di cui è vicepresidente nazionale con delega al Credito, è stato delegato nazionale al Credito e ai Rapporti con gli Ordini Professionali, coordinatore del Comitato Scientifico. Già titolare dell’azienda Tecnogest Srl, attualmente è titolare di testate giornalistiche online quali Calabria Economia, Piemonte Economia e Italia Economia, con un impegno complessivo nell’economia digitale riuscendo a passare da un settore tradizionale quale l’impiantistica industriale ad uno innovativo incentrato sul sistema digitale.

“Oggi siamo una organizzazione forte, credibile e coesa – sottolinea il neo presidente Aldo Ferrara – grazie alla costruzione di un modello associativo unico in Italia, che ha dato forza e unità alle idee sulla base delle quali Unindustria Calabria continua a proporre il suo progetto di sviluppo per il futuro della regione e delle imprese”. Il presidente Ferrara individua cinque grandi driver per la crescita economica della Calabria: infrastrutture e mobilità, innovazione dei sistemi produttivi e trasformazione digitale, internazionalizzazione, capitale umano e cultura d’impresa, attrazione investimenti e reshoring. “A partire dalle grandi criticità che tutti conosciamo, occorre favorire il cambiamento, impegnandosi nella missione di costruire nuovi paradigmi di sviluppo per produrre uno shock economico con pochi e ben individuati obiettivi, avendo cura di guardare al lungo periodo e di utilizzare con efficacia risorse finanziarie adeguate. La nostra disponibilità verso la Regione e gli altri stakeholders del territorio è come sempre massima. Mettiamo a disposizione competenze e professionalità per puntare alla Calabria del 2030 con fiducia”.

Nella sua disamina sulla situazione economica, il presidente Ferrara si è soffermato sui tre cicli di programmazione comunitaria di cui la Calabria ha beneficiato, per un totale di 18 miliardi di euro, con l’obiettivo di recuperare il divario di sviluppo. “Purtroppo i dati non sono positivi: la regione fa registrare la perdita del 14% di Pil negli ultimi 10 anni, un reddito procapite di appena 17 mila euro, l’invecchiamento della popolazione e una importante migrazione giovanile, la presenza di piccole imprese con bassa propensione all’innovazione, una occupazione che si aggira intorno al 42% (contro la media europea del 73,1% e quella italiana del 59,2%).

Un particolare apprezzamento è stato rivolto dal presidente Ferrara all’attività ed all’opera svolta dalla Presidenza Mazzuca, giudicata propositiva, incisiva e capace di affrontare le mille sfide che si sono presentate dalla nascita del modello Unindustria Calabria ad oggi. “Abbiamo lavorato con passione ed impegno in direzione della promozione dell’innovazione tecnologica, dell’internazionalizzazione, dell’affermazione della legalità e dell’etica d’impresa – commenta il presidente Natale Mazzuca – invocando maggiore trasparenza e semplificazione dei processi amministrativi, sburocratizzazione, e rilancio degli investimenti in opere pubbliche ed a sostegno del sistema della imprese per nuovi investimenti produttivi. Sono davvero felice di passare il testimone al collega Aldo Ferrara con il quale abbiamo condiviso, insieme ai colleghi del Consiglio Generale, le attività fin qui svolte che sono sicuro continuerà a portare avanti con vigore ed entusiasmo”.

Gli auguri più sinceri giungono al presidente Ferrara anche da parte dei colleghi presidenti delle sedi territoriali, Fortunato Amarelli, Rocco Colacchio, Mario Spanò e Domenico Vecchio, di Ance Calabria Giovan Battista Perciaccante, della Piccola Industria Daniele Diano, del Gruppo Giovani Imprenditori Marella Burza, dei presidenti di Sezione Alessandro Brutto (Industrie varie), Alfredo Citrigno (Sanità), Giuseppe Citrigno (Cinema e spettacolo) Demetrio Crucitti (Cartaria ed editoria), Giuseppe Febert (Metalmeccanica e installazione impianti), Alfredo Fortunato (Terziario Innovativo e Ict), Enrico Mazza (Servizi alle Impresa), Demetrio Metallo (Turismo), Domenico Monardo (Agroalimentare), Saverio Nisticò (Materiali da costruzione, legno e arredo), Crescenzo Pellegrino (Energia, chimica ed ambiente) e Gualtiero Tarantino (Trasporti e logistica).