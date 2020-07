Anniversario fondazione Polizia Penitenziaria: domani cerimonia a Catanzaro

Domani giovedì 9 luglio 2020 alle 9 si terrà in Catanzaro, nella sede del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria, la cerimonia per il 203° Anniversario di fondazione del Corpo di polizia penitenziaria.

La cerimonia, a causa dell’emergenza Covid-19 ed alle misure di prevenzione previste, si terrà senza la presenza del personale e delle altre Autorità istituzionali del territorio.

Il Provveditore Regionale Liberato Guerriero ed il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria Isabella Mastropasqua, deporranno una corona di alloro sulla stele del Provveditorato in ricordo dei caduti del Corpo.