Stalettì saluta con amore don Roberto Corapi, ‘don Smile’: prete dell’accoglienza

Momenti di malinconia ma anche di gioia si sono vissuti durante la santa Messa di congedo dell’arciprete don Roberto Corapi, tenutasi nella piazza centrale del suggestivo borgo di Stalettì, alla presenza del Primo Cittadino Alfonso Mercurio, del vicesindaco Rosario Mirarchi, della nobile famiglia dei Baroni Varcasia Vercillo ospiti illustri del Sindaco e per importanza storico-culturale e dell’Amministrazione tutta, in onore di Don Roberto, alla guida pastorale della comunità Stalettese da ben diciassette anni, infinitamente amato, per la Sua amorevole accoglienza nei confronti di tutti, indistintamente, senza mai far sentire inadeguati gli ultimi, andando loro incontro, con il Suo sorriso tenero e disarmante tanto da valergli l’affettuoso appellativo di ‘Don Smile’ così indicato da tutta la cittadinanza.

A Don Roberto va l’abbraccio affettuoso e carico d’amore del Sindaco Alfonso Mercurio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità Stalettese, che lo porterà per sempre nel suo cuore poichè, difficile dimenticare, tutto ciò che egli ha fatto per Stalettì.