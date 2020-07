In gravi condizioni Cosentino ex presidente del Catanzaro Calcio: trasportato al Policlinico in località Germaneto

L’imprenditore ed ex presidente del Catanzaro Giuseppe Cosentino è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Catanzaro a causa delle conseguenze di un piccolo intervento che ha subito nei giorni scorsi in una clinica della provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto si è appreso Cosentino, ai vertici del sodalizio giallorosso dal 2011 al 2017 e titolare dell’azienda di import export Gicos avrebbe avuto un malore dopo l’intervento e le sue condizioni si sarebbero aggravata fino al trasporto all’ospedale di località Germaneto