Inchiesta Passepartout, il 24 luglio si deciderà su processo ad Oliverio ed Occhiuto

Il pm della Procura di Catanzaro ha rinnovato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ex governatore della Calabria Mario Oliverio, e del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, coinvolti nell’inchiesta Passepartout su presunte irregolarità in alcuni appalti a Cosenza, tra i quali quello della metropolitana leggera Cosenza-Rende e per la realizzazione del nuovo ospedale. Nel corso dell’udienza davanti al gup, il pm Graziella Viscomi ha chiesto il non luogo a procedere per quanto riguarda il reato di associazione per delinquere nei confronti di tutti gli imputati a cui era contestato.

Nell’inchiesta sono coinvolti anche l’ex assessore e consigliere regionale del Pd Nicola Adamo, il segretario regionale del Partito socialista italiano, Luigi Incarnato, oltre a dirigenti regionali, tecnici e imprenditori.

Alcuni degli imputati hanno chiesto il rito abbreviato e per il processo inizierà davanti al gup il prossimo 23 ottobre. Per tutti gli altri, tra i quali Oliverio, Occhiuto, Adamo e Incarnato, il gup deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio il 24 luglio prossimo. (ANSA).