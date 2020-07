Lions, cerimonia di nomina del presidente della X Circoscrizione: “Ricominciamo a sognare”

“Ringrazio il Governatore Antonio Marte..” per la fiducia che ha voluto riporre in me a rappresentarlo nella città ed in queste due grandi provincie. Un compito delicato ed impegnativo. Per servire. E per aiutare a servire il prossimo. Perché servire gratifica l’animo.

Questa è la vera mission dei Lions di tutto il mondo… We serve“.

Con queste parole ha concluso Roberto Iuliano, Gastroenterologo del nosocomio “Pugliese-ciaccio di Catanzaro”, alla cerimonia di nomina a Presidente della X Circoscrizione della provincia di Catanzaro e Crotone, nel corso del Convegno -approdato a Napoli-che ha sancito l’inizio del nuovo anno sociale 2020/21 del Lions Clubs International Distretto 108ya, nel cui ambito rientrano Campania, Calabria e Basilicata.

Il nuovo Governatore, t Antonio Marte, Chirugo Pediatrico di Napoli, dopo una profonda e commovente lettura morale ha promesso agli oltre duecento delegati giunti in loco “ ora Ricominciamo a Sognare”.

L’incipit è un evidente richiamo alla pandemia che da questo inverno ha cambiato il modo di vivere e di rapportarsi. Ma nonostante le intense limitazioni l’attività umanitaria dei Lions non si è mai arrestata, trovando nella difficoltà nuova linfa per le sue azioni.

“Ricominciamo a Sognare” e’, dunque, diventato il motto del Governatore.

Una speranza alla normale quotidianità.

Il nuovo staff del presidente della X circoscrizione è composto:

dall avv. Anna Moricca -segretaria-

Dottssa Maria Giovanna Pirritano – cerimoniere-

dott. Giuseppe Mario Veraldi – Officer Telematico,

avv. Rita Parentela – Addetto Stampa; dai Presidenti di Zona: Dott Raffaele Pane, Avv. Roberta Capri e Dott Giuseppe Laterza.

Questi ultimi dovranno coordinare i rispettivi Clubs delle zone di pertinenza guidati dai Presidenti eletti dai soci e nello specifico: il Dott. Carmelo Marzano Presidente del L C Lametia Terme Valle del Savuto,

la Profssa Annamaria Aiello di Lametia Host,

il Dott Mario Caligiuri per Soveria Mannelli,

il Rag. Antonio Scarpino per Catanzaro Host,

l ‘avv. Pasquale Barbieri Presidente di Catanzaro Mediterraneo

il Prof Dott Francesco Perticone Presidente di Catanzaro Temesa,

Avv Carlo Talarico per Catanzaro Rupe Ventosa,

Dott Gaetano De Salvo per Soverato e Versante Jonico delle Serre,

Il Dott Pasquale Martinello per Squillace Cassiodoro,

Il dott Francesco Palermo Presidente di Crotone Host

Il dott Giuseppe Spagnolo Presidente di Crotone Marchesato

Il dott Antonio Gallella Presidente di Ciro’ Krimisa

L’Avv. Giovanni Scarpino presidente di Cropani Botticelli Sellia M.na M.j

Arch. Francesco Livadoti di Crotone Hera Lacinia .

Nel corso della Cerimonia sono state conferite le nomine della Profssa Maria Bitonte a Cerimoniere per la Calabria e della Prof.ssa Cettina Strangis Vespier quale Global Service Team per la Calabria.

Nelle scorse settimane Il congresso distrettuale aveva già eletto il catanzarese Prof. Franco Scarpino II vicegovernatore distrettuale.

La ricchezza del lionismo è nell’azione dei singoli club, presenti su tutto il territorio e attraverso di esso degli oltre 400 professionisti che ne fanno orgogliosamente parte, cellule vitali della più grande associazione internazionale di servizio.