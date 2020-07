Riposizionato il cancello esterno dell’ex circoscrizione in via Molise

“Verdidea ha provveduto a montare il cancello esterno dell’ex circoscrizione di via Molise, nel quartiere Santa Maria”.

Lo ha annunciato il capogruppo di Catanzaro, Giuseppe Pisano, sottolineando come “l’intervento rientri nel capitolato d’appalto della società che gestisce il verde pubblico nel capoluogo. Non è mio costume intervenire su piccoli, ma necessari lavori come questo, però mi è sembrato doveroso evidenziare l’impegno di Verdidea per rispondere a una segnalazione che più residenti mi avevano avanzato nelle scorse settimane”.

Pisano ha aggiunto: “Quando, come in questo caso, il rispetto del capitolato d’appalto è un principio guida che viene seguito senza problemi o riottosità, il vantaggio nei confronti della città e della cittadinanza è chiaro. A via Molise sono state ristabilite sicurezza e decoro ed è un segnale, seppur piccolo, di buona amministrazione”.