Gratteri: “In Calabria abbiamo i migliori investigatori d’Italia”

“Per me è importante essere qui a Castrovillari perché non si tratta solo dell’inaugurazione di una struttura, ma della conferma che ormai, il capo della polizia in particolare ed i vertici dei carabinieri e della Guardia di Finanza hanno preso a cuore, hanno compreso appieno i bisogni di questi territori e ci stanno mandando non solo i migliori investigatori d’Italia, ma hanno anche aumentato le piante organiche di commissariati, di squadre mobili, di Compagnie di carabinieri, di Guardia di finanza. E’ un crescendo e questo ci rincuora, ci fa essere più ottimisti rispetto a prima”.

Così il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, a margine dell’inaugurazione dei nuovi locali del Commissariato di polizia di Castrovillari.

“La mia presenza qui, quindi – ha aggiunto Gratteri – ha voluto rappresentare un gesto di omaggio e di ringraziamento, in particolare, per il Capo della Polizia, ma anche per la polizia in generale per il lavoro che fa e per il grande aiuto che ci dà nella realizzazione del controllo del territorio e nell’attività di contrasto alla ‘ndrangheta”. (ANSA).