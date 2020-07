Sud Democratici: Vogliamo dare centralità alle politiche sociali

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria h rigettato il ricorso del Comune di Catanzaro contro la Regione Calabria per l’annullamento della delibera della Giunta regionale del del 9 settembre 2019 ( e degli allegati a suddetta delibera ) avente ad oggetto “ Riorganizzazione dell assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali …..” .

Quindi ora la riforma sul welfare e’ pienamente vigente . La questione delle politiche sociali, dell’aiuto ai più deboli , e’ questione cruciale e dirimente per qualificare una comunita’ come civile , dirimente per qualificare l impegno di un amministrazione come attento alla dignità umana . Noi come Sud Democratici – si legge in un comunicato stampa – vogliamo avviare un percorso di conoscenza , di impulso e contributo per provare a dare centralita ‘ alla questione delle politiche sociali , vogliamo farlo parlando e confrontandoci con chi ha contribuito a determinare la normativa , con i protagonisti di questi servizi , con le persone che di questi servizi hanno bisogno , quindi con le istituzioni che questi servizi debbono garantire . Lunedi 27 luglio incontreremo Angela Robbe , che come assessore regionale alle politiche sociali della scorsa consiliatura ha portato avanti con grande determinazione la riforma . Siamo convinti che vadano trovati da parte di tutti , la forza ed il coraggio di unirci in questa battaglia per i diritti dei soggetti più fragili e delle loro famiglie superando ogni parzialità e ogni incomprensione, conclude il comunicato .