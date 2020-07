Sono i residenti molto spesso i custodi e i controllori della città. Gli occhi dei cittadini sembrano arrivare dove quelli delle istituzioni non vedono. E così le segnalazioni aumentano, quando basterebbe solo che gli addetti ai lavori non si girassero sempre dall’altra parte.

E così tra via Piave, Via Veneto, via De Gasperi, nel cuore del centro, accade che i residenti si imbattano in una condizione generalizzata di assoluto abbandono.

Scrivono i cittadini: “Alle piante messe a dimora sul nuovo marciapiede di Via Piave, per mesi e’ stato negato loro un sorso d’acqua per essere aiutate durante la ripresa vegetativa, senza tuttavia nessun riscontro. Con il risultato che le stesse si sono appassite. Che vergogna nessuno va a verificare, nessuno che se ne duole, tutto regolare, nessun provvedimento è stato preso. Tutto da rifare per totale negligenza degli organi preposti al controllo.



Immaginate un bambino che con lo sguardo sofferente e smarrito, cerca aiuto chiedendo dell’acqua e gli viene negata….che tristezza! terribile a pensare, ma e’ proprio quanto accaduto sul quel marciapiede. Non è tutto, piante appassite sui tanti marciapiedi della città e lasciate da anni sempre li, forse in attesa di una medaglia. Marciapiedi sporchi e pieni di erba infestante, igienicamente non fruibili come in via De Gasperi sul marciapiede adiacente scuola Aldisio. Piazzetta di Via Veneto in totale abbandono.

Cosi’ come le fioriere usate come contenitori di spazzatura, tutto nel degrado più assoluto.

Nessuno si interessa, a questo punto la domanda viene spontanea, con siffatto degrado l’opposizione a cosa si oppone?”