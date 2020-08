Sersale, bandiera gialla a Valli cupe per servizi campeggiatori

Bandiera gialla per la riserva regionale Valli Cupe.

L’ ambito riconoscimento e’ stato assegnato dall’Associazione campeggiatori turistici d’Italia, acronimo Atc.

La bandiera gialla Atc premia la qualità di strutture e località che si distinguono per accoglienza e servizi turistici: Sersale è unico paese segnalato nella provincia di Catanzaro.

Soddisfazione e’ stata espressa dal primo cittadino della Citta’ di Sersale Salvatore Torchia e anche dal presidente della Pro-loco Alessandro Galeano.

La consegna della bandiera gialla e’ avvenuta alla presenza del presidente Atc Italia Pasquale Zaffina.

Bandiera Blu a Sellia marina, Spighe Verdi a Sellia e ora Bandiera Gialla a Sersale: non difetta di virtù e bellezze la provincia di Catanzaro.