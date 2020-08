Ha aperto i battenti il Corsorzio Agrario. Articoli d’agricoltura di qualità

Ha aperto i battenti lo scorso 26 luglio. Si chiama “Il Consorzio Agrario” ed è di Alberto Iritano. Il negozio di ferramenta per l’agricoltura, di nuova apertura, ha sede in viale Magna Graecia 116/B (tel. 0961/873203 – cell. 328.1707765).

Un punto di riferimento del settore dove è possibile trovare un vasto assortimento di articoli per l’agricoltura. Sarà, infatti, possibile soddisfare le esigenze con articoli e attrezzature di vario genere e di altissima qualità.

La ferramenta è uno dei reparti più vasti dove si può trovare tutto ciò che aiuti, ma anche materiale altamente professionale per il settore. Insomma un punto di riferimento importanti per i clienti dell’intera provincia di Catanzaro, dove insistono molti appezzamenti di terra e tante imprese agricole che potranno trovare presso “Il Consorzio Agrario” tutto ciò che serve per la loro attività. La nostra regione deve, infatti, continuare a puntare sull’agricoltura, settore fondamentale per la crescita economica: l’anello di una catena che ha un ruolo cruciale in qualunque strategia di sviluppo economico, non solo attraverso i canali tradizionali ma perché l’agricoltura è un eccellente distributore dei dividendi della crescita economica.