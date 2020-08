Polizia di Stato, il saluto del commissario Michele Caso che lascia dopo 40 anni di onorato servizio

“La vita è fatta di cicli, che hanno un termine. Al termine si ricordano i tanti momenti passati insieme in una comunità lavorativa, soprattutto quelli maggiormente significativi”. Con queste parole Michele Caso, sostituto commissario della Polizia di Stato ha salutato i suoi colleghi della Digos di Catanzaro nella sua Squillace alla presenza del Questore Mario Finocchiaro, del Dirigente della Digos Antonio Caliò e del vice Dirigente Mario Perri. Michele Caso lascia la Polizia di Stato dopo 40 anni di onorato servizio, dove inizia la sua carriera lavorativa alla Questura di Roma, dove ha sempre lavorato all’ufficio immigrazione, per poi arrivare alla Digos di Catanzaro ed essere rimasto sino all’ultimo giorno di servizio come responsabile della sezione antiterrorismo.

Michele Caso – si legge in una nota stampa – lascerà sicuramente un vuoto importante all’interno della Digos di Catanzaro, per come hanno evidenziato il Questore Finocchiaro ed il Dirigente Caliò, non solo per l’alto livello professionale ma soprattutto, per come testimoniato dalla commozione di tutti i colleghi, per l’elevato volto umano sempre pronto a supportare ogni collega in tutti i momenti di difficoltà.

Michele Caso ha saputo comunque costruire un ricambio generazionale all’interno della sezione antiterrorismo della Digos che si pregerà del testimone lasciato per il prosieguo delle attività investigative di questo importante settore della Polizia di Stato.