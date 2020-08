Ritorna da Vicenza e osserva quel laghetto sul lungomare. “Grazie ai volontari e al signor Mario”

Ogni anno d’estate ritorno nella mia città natale Catanzaro , con il suo lungomare di oltre 4 chilometri che ho tanto desiderato attraversare quando ero in lockdown a Vicenza. Durante questo periodo ho capito che era giunto il momento di ritornare definitivamente a Catanzaro e qui vivere il mio impegno civico che, nell’anno 2008, mi ha fatto ricoprire il ruolo di consigliere comunale nel Comune di Vicenza.

E proprio sul lungomare ho incontrato Mario Badolato che da due anni circa si dedica come volontario urbano alla cura del laghetto ivi collocato e che prima del suo impegno gratuito era solo una vasca abbandonata. Mario Badolato è il punto di riferimento del quartiere, se può aiuta tutti. Il suo motto è “basta poco chi ci vo’!”

Ogni sforzo profuso giornalmente gli viene ripagato dalla gioia dei bambini che si fermano a guardare i pesciolini del laghetto (tra poco dovrebbe sbocciare anche la ninfea).Il suo adoperarsi con cura e dedizione ha stimolato altre persone che si sono “adottate” le aiuole. Oggi sono circa venti persone che ogni mattina si prendono cura “insieme” del luogo dove si vive, essendosi creato un circolo virtuoso.

I cittadini, anche di altri quartieri, commercianti e pensionati, collaborano, si prodigano per rendere bello quel tratto di lungomare: chi porta una pianta, chi un alberello, chi aiuta fattivamente nei lavori di manutenzione delle aiuole. E proprio da questo impegno civico di Mario Badolato e degli altri volontari che si desta la città. Bisognerebbe coinvolgere i cittadini in attività di pubblica utilità per contribuire a migliorare la vita di tutti, abitanti e amministratori locali. Più è partecipata la cura e la gestione degli spazi pubblici più si diffonde senso civico e cultura della responsabilità. Ringrazio di cuore tutti coloro che si impegnano per rendere degna la nostra Comunità.

Francesca Nisticò