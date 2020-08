Firenze, cittadinanza onoraria al procuratore Nicola Gratteri

“Rientra nella logica di non lasciare soli i servitori dello Stato che svolgono con diligenza ed onore il proprio lavoro e ben si inserisce nelle attività del Comune di Firenze che è in prima linea nella lotta alla criminalità”. Con queste dichiarazioni i consiglieri comunali di Firenze, su iniziativa dei rappresentanti del M5S di Palazzo Vecchio, hanno conferito la cittadinanza onoraria al capo della Procura antimafia di Catanzaro Nicola Gratteri.

Grande soddisfazione per i consiglieri pentastellati: “Nel considerare fondamentale il contributo di tutti i colleghi della Commissione 8 a cominciare dalla Presidente Alessandra Innocenti che ha dimostrato, fin da subito, assoluta considerazione nel lavoro di lotta alla mafia svolto dall’illustre magistrato, invitando in audizione importanti associazioni impegnate su questo fronte come la Fondazione Caponnetto, riteniamo che sia dovere di tutti i cittadini – spiegano i consiglieri Roberto De Blasi e Lorenzo Masi – e soprattutto delle istituzioni coltivare la passione civile alla verità, all’indipendenza della magistratura ed alla tutela dei valori costituzionali”.