Nuova gaffe Easyjet, nella guida della Calabria dimentica Catanzaro e la sua Provincia

Non ha fortuna con la Calabria l’ufficio promozione di Easyjet, collezionando gaffe su gaffe, strafalcioni geografici e descrittivi che fanno impallidire e tremare i polsi pur in una giornata afosa.

Bisogna leggere più volte, sperare che ci sia un “Segue”, prima di rendersi conto che dinuovo la compagnia aerea, che già aveva sommato una serie di errori sulla Calabria, ora replica dimenticando nella guida (http://www.easyjet.com/it/orange-guide/calabria) che dovrebbe pubblicizzare la Regione, il suo capoluogo e la sua Provincia. Premessa d’obbligo, i posti descritti nella guida della compagnia aerea sono bellissimi, meritevoli di attenzione, come lo è l’intera Calabria, ma per dimenticare di parlare del capoluogo di Regione, del suo entroterra e della sua costa ci deve essere un motivo che va oltre la palese ignoranza (nel senso di ignorare). Se il motivo non esiste (potrebbero esserci stati accordi commerciali tra privati non noti) allora è ora di tirar fuori il vero orgoglio. Non comunicati stampa della durata di qualche ora o al massimo qualche giorno.

E la battaglia non può e non deve essere solo catanzarese, poiché, piaccia non piaccia, se un capoluogo non è riconosciuto o riconoscibile come tale ad esserne danneggiata è l’intera regione e ogni promozione sarà solo uno spot fine a se stesso.

Ultima notazione, di gusto e di colore, le melanzane sono di certo un piatto buonissimo che si può gustare in moltissimi luoghi della Calabria, ma non è un prodotto che l’arte culinaria assegna come tipico della Calabria . Se ne parla nella tradizione siciliana, ancor più in quella napoletana, un pò in quella parmense ma non proprio in quella calabrese. E per sapere ciò basta fare una veloce e semplice consultazione on line.