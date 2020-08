Si è spenta Maria Lanzo, titolare dello storico bar su Corso Mazzini

Era malata da tempo e per questo già la città ne soffriva. Lei era un punto di riferimento come lo era il suo bar. Era storia , era la “mamma” del bar Lanzo. Non c’è più. Se ne va la signorina Maria Lanzo, vola in cielo la titolare del bar su Corso Mazzini che per decenni ha rappresentato un’icona del capoluogo. Oggi quella serranda abbassata dispensa tristezza e chiude un altro capitolo di Catanzaro.