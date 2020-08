Molesta una donna e lei lo riempie di botte 

Scoppia l’ennesima lite del fine settimana nel quartiere marinaro di Catanzaro. Sul lungomare lato Giovino una donna sarebbe stata molestata da una persona a lei sconosciuta, da qui la reazione violenta della stessa donna che si è avventata sull’uomo con calci e schiaffi, fino all’arrivo degli equipaggi della Squadra Volante. Fin qui la cronaca.

C’è chi tenta di dire che si tratta di episodi che possono accadere sempre e ovunque dove la densità delle persone aumenta. Ma non sembra essere questa la spiegazione più giusta per inquadrare un fenomeno. La ripetitività casuale di alcuni episodi non li rendono meno gravi.

E tre liti in tre fine settimana consecutivi per motivi diversi, se non alzano l’asticella fino al livello di guardia forse dovrebbero suggerire che comunque lo stesso livello di guardia e di controllo necessita di essere alzato un po’ prima che quella asticella arrivi al limite.