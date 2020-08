Apprensione a Roccelletta di Borgia per un ragazzo uscito in canoa. Tanta paura, poi il rientro

Si stanno vivendo attimi di apprensione sulla spiaggia di Roccelletta di Borgia dove è stato richiesto l’intervento della Guardia Costiera. Un giovane infatti, uscito qualche ora fa con la sua canoa, non avrebbe ancora fatto ritorno.

aggiornamento ore 15.36: Il ragazzo che si era allontanato con la sua canoa creando apprensione tra i bagnanti che non lo vedevano rientrare. Poi la chiamata alla guardia costiera e, per fortuna, il rientro a riva qualche minuto fa. Sta bene, solo tanto spavento per i suoi cari. Redarguito dalla Guardia Costiera perchè sprovvisto dell’attrezzatura di bordo e della troppa distanza dal bagnoasciuga in proporzione alla grandezza della canoa.