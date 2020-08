Rifiuti, la Sieco presenta la nuova flotta di automezzi che si occuperà della raccolta

La nuova flotta di automezzi per la raccolta dei rifiuti a Catanzaro sarà presentata oggi in area Teti nel quartiere Lido di Catanzaro. Lo rende noto la Sieco la ditta che si occupa della raccolta della spezzatura in città. Alla cerimonia di presentazione che avrà inizio alle 19 è stata annunciata la presenza del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, dell’amministratore unico della Sieco Marco Giovanni Vasienti, dell’assessore all’Ambiente Domenico Cavallaro e del dirigente del settore Ambiente del Comune Bruno Gualtieri.