Andreacchio Group, qualità e innovazione al servizio del cliente

Professionalità e trasparenza per un servizio attento e tempestivo sono i punti di forza dell’Autocarrozzeria Andreacchio che dal 1968 è a disposizione del cliente per soddisfarlo con servizi eccellenti e in continua evoluzione. Situata a pochi chilometri dal centro di Catanzaro, l’azienda rappresenta una delle realtà imprenditoriali calabresi leader nel settore ed è nata dalla passione di Vito Andreacchio ed è cresciuta negli anni grazie a suo figlio Giovanni che oggi ha preso le redini dell’importante azienda di famiglia.

E’ nel 1996 che ha inizio un tenace processo di evoluzione aziendale attraverso l’espansione prima della sua sede e poi dei servizi, senza arrestarsi mai, neanche quando nel dicembre 2018 un grosso incendio ha danneggiato la struttura provocandone ingenti danni. Passione e forza di volontà hanno accompagnato sempre il duro lavoro dell’azienda e dei suoi vertici, che hanno saputo puntare sulla collaborazione e l’aggiornamento costante dei suoi fidati operai per crescere e innovarsi, puntando a soddisfare le esigenze dei clienti che oggi vengono accolti nell’ampia e innovativa sede di viale Emilia. Uffici con sale d’attesa dove il cliente può trovare tutti i comfort e officine specializzate sono in grado di offrire sempre più servizi all’avanguardia: dalle lavorazione di carrozzeria, attività principale e storica del gruppo, a riparazioni meccaniche, revisioni di auto e motocicli due e tre ruote, autonoleggio, autolavaggio, vendita e sostituzione pneumatici. Servizi specializzati offerti attraverso dispositivi e tecniche di ultima generazione, per dare risultati efficaci alle richieste di intervento senza perdere mai di vista l’aggiornamento continuo che oggi fa dell’azienda catanzarese una realtà solida e uno dei centri calabresi di migliore affidabilità per le importanti case automobilistiche.

Una storia aziendale di stampo familiare che con sacrificio e passione non si è mai risparmiata sotto il profilo lavorativo e che con grinta e voglia di migliorarsi ha offerto da sempre la soluzione migliore a prezzi competitivi alla sua clientela e che, proprio per questo, oggi continua a preferirli.