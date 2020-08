Investita e trasportata in ospedale. Paura e un taglio alla testa per una donna nel quartiere Lido

Incidente questo pomeriggio in piazza Dogana nel quartiere Lido di Catanzaro dove un pedone è stato investito da un’ auto in transito. Nessuna grave conseguenza per la persona ferita, una donna di cui non sono state rese note le generalità.

Secondo quanto si è appreso avrebbe subito solo un taglio alla testa.

Una autombulanza sul posto l’ha comunque trasportata in pronto soccorso al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Qualche rallentamento al traffico ma nessun disagio di una certa rilevanza.