“Riqualificazione per ‘U murettu da Sala’”: associazione scrive all’assessore Longo

“Ho avuto modo, in altre occasioni, di sottoporre alla sua cortese attenzione la situazione del marciapiede sito in via degli Angioini e conosciuto come “U murettu da Sala”. E’ quanto si legge in una lettera inviata all’assessore Longo da parte del presidente dell’associazione Sala365, Francesco Pristerà. “Questa zona – prosegue Pristerà – rappresenta il punto di aggregazione e di socializzazione per i residenti, in particolare le persone anziane o “diversamente giovani” che dir si voglia.

Soprattutto in questi mesi grigi e tristi ritmati dal distanziamento e dalla segregazione in casa (lockdown), questo spazio ha rappresentato e rappresenta un punto di incontro e di scambio sociale per i cittadini. Quindi è diventata più evidente la mancanza di manutenzione sia per quanto riguarda l’eliminazione delle erbacce, ormai rigogliose, sia per l’assetto del marciapiede: infatti la pavimentazione risulta sollevata come fosse una collinetta per la invasione delle radici di un albero, particolarmente accentuata in prossimità delle panchine.

Chiedo pertanto- conclude la lettera rivolta all’assessore – alla luce di queste mie considerazioni, che venga effettuata un’opera di sistemazione della pavimentazione nel rispetto dell’albero esistente e di un’idonea dotazione di panchine”.