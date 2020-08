Fine settimana con Freccia Rossa, sei collegamenti in più tra Milano e Reggio tra il 7 ed il 9 agosto

Saranno sei i collegamenti Frecciarossa in più tra Milano e Reggio Calabria nel prossimo weekend, per facilitare gli spostamenti degli italiani in partenza per le vacanze estive, offrendo così un sostegno concreto al turismo e all’economia del territorio.

Alla scoperta della Calabria con il Frecciarossa

Frecciarossa Milano C.le (11.50) – Reggio Calabria (22.05) corse previste 7, 8 e 9 agosto

Frecciarossa Reggio Calabria (11.50) – Milano C.le (22.10) corse previste 8, 9, 10 agosto

I Frecciarossa fermano a Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro, Sapri, Maratea, Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Pizzo, Rosarno e Villa San Giovanni.

Dal primo agosto, inoltre, per rendere ancora più agevole il collegamento fra la Sicilia e le città servite dall’Alta Velocità, sono in totale 30 le corse giornaliere delle navi veloci di Blu Jet (Gruppo FS Italiane) fra Messina e Villa San Giovanni.

Così il Gruppo FS Italiane sostiene il turismo potenziando nei giorni 7, 8, 9 e 10 agosto i collegamenti ferroviari con le città di mare e alcune tra le mete più attraenti della Penisola. L’iniziativa rientra in un piano che Trenitalia ha previsto per sostenere il turismo durante tutto il mese di agosto nelle giornate di maggiore mobilità, da Milano verso il Sud.

I biglietti per i nuovi collegamenti sono in vendita da oggi su tutti i canali Trenitalia.