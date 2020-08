Incidente sulla Ss 106 nei pressi del bivio di Sellia Marina, due feriti non gravi

Sono tre le autovetture coinvolte in un incidente che si è verificato questo pomeriggio non lontano dal bivio di Sellia Marina in provincia di Catanzaro sulla Strada Statale 106.

Il tamponamento multiplo, secondo le prime indicazioni, non avrebbe causato serie conseguenze fisiche a conducenti e viaggiatori. In tutto sono due i feriti, in condizioni non gravi. Sul posto Carabinieri e mezzi di soccorso del 118.