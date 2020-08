Rendere l’inferno della periferia sud un po’ poi vicino alla civiltà non sarà cosa facile in una sola giornata. Ma almeno è un inizio . Sembra paradossale che ci sia voluto un esposto anonimo per arrivare laddove gli occhi delle istituzioni non hanno visto fino ad ora. Ma tant’è.

Oggi la task force del comune, coordinata dal servizio di ordine pubblico predisposto dalla Questura di Catanzaro, ha iniziato l’opera di bonifica nel quartiere Aranceto. Macchine abbandonate, ingombranti depositati ai lati delle strade, vie pubbliche recintate.

Raccontare quel pezzo di città dove non arriva la civiltà è davvero difficile. Ma pensare che nessuno fino ad ora abbia voluto metterci mano sembra impossibile. Eppure è la realtà. Triste, dura e vera .