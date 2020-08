Problemi illuminazione via Sardegna le precisazioni del Gruppo Enel

In riferimento ai problemi nell’illuminazione pubblica di via Sardegna, segnalati dal consigliere Sergio Costanzo, Enel Sole, la società del Gruppo Enel che gestisce gli impianti di illuminazione pubblica a Catanzaro, ritiene opportuno chiarire di ben conoscere la situazione segnalata e di essersi già adoperata per poter presto ripristinare la piena funzionalità di tale impianto.

Il problema è sorto perché è stato necessario mettere in sicurezza due vecchi pali in via Sardegna, di proprietà del Comune, e rimuovere temporaneamente i relativi corpi illuminanti.

Contestualmente alla tempestiva messa in sicurezza, d’accordo con il Comune, l’azienda ha subito avviato anche il necessario iter per acquistare due nuovi pali che, a breve, la ditta fornitrice consegnerà.

Appena disponibili, i tecnici incaricati dall’azienda provvederanno a rimuovere ciò che rimane dei vecchi pali, ad installare i nuovi e a riattivare i relativi corpi illuminanti.