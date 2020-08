Arpacal, nominati nuovo direttore amministrativo e nuovo direttore scientifico

Con delibera 296 del 6 agosto 2020 il Direttore generale dell’Arpacal, dott. Domenico Pappaterra, ha nominato il direttore amministrativo ed il direttore scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria.

Si tratta – si legge in una nota stampa – dell’avvocato Antonio Calli, nominato in qualità di direttore amministrativo, con alle spalle un percorso professionale e lavorativo di grande esperienza nella gestione amministrativa e finanziaria delle pubbliche amministrazioni, oltre che una particolare conoscenza della normativa in materia ambientale acquisita presso enti che operano nell’ambito della tutela dell’ambiente.

Il direttore scientifico è il dottor Michelangelo Iannone, ricercatore CNR e docente presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, che vanta un’esperienza pregressa anche all’interno della stessa Agenzia, oltre che, per il suo excursus professionale, una predisposizione allo sviluppo dei rapporti con il mondo scientifico ed accademico regionale, nazionale ed internazionale, nella elaborazione di progetti scientifici di ricerca e sviluppo.

La nomina di Calli e Iannone giunge a conclusione di un iter istruttorio iniziato nel settembre dello scorso anno, con la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e rallentata a causa dalla emergenza nazionale provocata dalla pandemia Covid-19.

Con la nomina dei due dirigenti apicali delle aree amministrativa e scientifica dell’Arpacal, la programmazione di rafforzamento dell’ente prosegue sulla scia del nuovo fabbisogno triennale di personale, recentemente approvato con delibera e trasmesso alla Regione per gli adempimenti di competenza, che porterà ad un sensibile irrobustimento delle direzioni scientifica ed amministrativa, con particolare attenzione a quei profili professionali connessi alle attività sempre più richieste all’Arpa nel campo della protezione ambientale. Il personale Arpacal, infatti, negli ultimi anni ha subito un fisiologico decremento di unità lavorative, a causa di alcuni trasferimenti e di pensionamenti che solo ora, alla luce delle ottime performance finanziarie ed organizzative dell’Agenzia, è possibile bilanciare con nuovi innesti.

“Nei prossimi giorni incontrerò l’avvocato Calli ed il dr. Iannone per la firma ufficiale dei contratti che legheranno questi due professionisti alla nostra Agenzia per i prossimi tre anni – ha dichiarato il direttore generale dell’Arpacal, dott. Domenico Pappaterra – e con loro sono convinto che daremo un ulteriore slancio di miglioramento ed innovazione della nostra Agenzia che, da quando ho l’onore di dirigere, sta già facendo passi importanti verso la crescita e l’eccellenza”.