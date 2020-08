Dopo l’avvertimento e la denuncia scatta lo sgombero per l’immobile del 222 di Viale Isonzo occupato abusivamente

Ci avevano provato per ben due volte ad occupare quell’appartamento. Due volte nelal stessa settimana. La prima volta gli equipaggi della Squadra Volante li avevano invitati ad andar via, la seconda volta era scattata la denuncia. Trascorsi invano i sette giorni, stamattina gli uomni del Commissariato di Catanzaro Lido, agli ordini del Vicequestore Giacomo Cimarrusti, stanno procedendo allo sgombrero dell’appartamento di Viale Isonzo 222 occupato abusivamente. Sul posto anche il personale del Comnune di Catanzaro.

Continua dunque senza sosta la lotta a quell’abusivismo sociale che non consente, alle tante persone perbene, di vivere tranquille e di poter esercitare i loro diritti. Come quello di non vedersi occupare una casa a loro assegnata in maniera regolare e di cui spesso prendono possesso i non aventi diritto.