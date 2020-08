Mauro: “Quella marca da bollo che costa 1euro e 80 centesimi in più, e i tanti altri balzelli…”

di Elio Mauro*

Se ti scade la patente auto, oltre ai normali versamenti della tassa per sottoporti a visita medica, occorre pagare una marca da bollo da € 16,00 che andrebbe applicata sulla certificazione che ti viene rilasciata dal personale sanitario dell’ufficio medico legale, sito in località Pontegrande, che ti autorizza a continuare a guidare, se l’esito risulta idoneo, finché la motorizzazione non ti invia una nuova patente.

Fin qui tutto normale, non fosse per il semplice fatto che la marca da bollo non la vai a comprare ai tabaccai, ma ti obbligano a fare un versamento postale del costo della marca, quindi la marca da bollo non ti costa più €16,00 ma 17,80, e così come tutto il resto!!! Non si comprende il perché si debba costringere l’utente a far pagare un ulteriore tassa sulla tassa!

Chiedo ai vertici amministrativi responsabili dell’ASP del settore in oggetto, a voler fare porre fine a questo “scippo” portare rispetto verso chi, quotidianamente, fa sacrifici enormi per poter procurare con onestà un pezzo di pane per la propria famiglia, mentre c’è “chi studia” come farglielo perdere!

Presidente associazione culturale il Ponte Morandi*