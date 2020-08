Un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito la scorsa notte in un incidente stradale che si è verificato sulla Ss 106 nel comune di San Sostene in provincia di Catanzaro.

Il sinistro si è verificato attorno alle 3. Una sola la vettura interessata, quella alla cui guida c’era il giovane, ovvero una Fiat Stilo Sw che, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo finendo fuori strada.

Foto 3 di 3





La macchina andando ad impattare contro un albero ed un palo illuminazione pubblica si ribaltava. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Soverato il cui intervento è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura, i Carabinieri per i rilievi di competenza e una autoambulanza del 118 che ha provveduto al trasporto in ospedale a Catanzaro del ragazzo di cui non si conoscono le condizioni.