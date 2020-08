Dopo la presentazione di alcuni giorni fa nel quartiere Lido la Sieco, azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Catanzaro esporrà la nuova flotta di mezzi anche in centro storico. Lo rende noto la stessa Sieco in una nota stampa. L’esposizione degli automezzi avverrà in Piazza Prefettura domani 7 agosto a partire dalle ore 19.

