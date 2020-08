A fuoco una cabina Enel, paura a Soverato. Intervengono i Vigili del Fuoco

Momenti di paura questa mattina nella zona dell’area mercatale in prossimità della pineta nel comune di Soverato.

Per cause accidentali una cabina Enel è stata interessata da un incendio. Numerose le richieste di intervento pervenute alla sala operativa di Catanzaro che nell’immediato ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Chiaravalle Centrale.

Intervento Vigili del Fuoco è valso all’estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme alla vegetazione circostante nonché alla messa in sicurezza della zona in attesa dei tecnici Enel. Presenti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.