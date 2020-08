Compagni di classe si ritrovano dopo 37 anni tra emozioni e ricordi

Si ritrovano dopo 37 anni. Una cena e tanti ricordi. Sono gli alunni della quinta A dell’Istituto Professionale di Stato per L’industria e l’Artigianato di Catanzaro.

“Dopo tanti tentativi fatti in passato finalmente siamo riusciti ad incontrarci, è stato strano vedere il cambiamento fisico di alcuni di noi , onestamente irriconoscibili – racconta Roberto Romeo. Abbiamo trascorso tutto il tempo ricordando i professori e gli episodi di quei cinque anni di scuola insieme , è stato bello vedere lo spirito ancora da ragazzi nonostante molti capelli in meno e qualche chilo in più, per qualche ora è sembrato che il tempo si fosse fermato a quel lontano 1983. Un saluto va a quelli che non sono potuti venire, sperando che la prossima volta ci saremo tutti”.