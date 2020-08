Coronavirus, Santelli: sbarchi preoccupano ma monitoriamo

“Sono sempre preoccupata per gli sbarchi di migranti in Calabria. C’è un problema serio per l’Italia ma dovrebbe essere un problema per l’Europa. Ho visto che quello che dicevamo noi lo dice adesso tutto il governo”.

Così Jole Santelli, governatrice della Calabria sulla situazione in Calabria.

“Il ministero dell’interno – ha aggiunto Santelli – ci ha comunicato che è partita la gara per la nave quarantena sulle coste calabresi. Stiamo monitorando quotidianamente la situazione dell’andamento Covid 19 ma molti degli ultimi casi riguardano situazioni legate all’immigrazione o a rientri”.