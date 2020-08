Hanno preso servizio due nuove assistenti sociali del Comune di Catanzaro

Il sindaco Sergio Abramo e l’assessore al Personale, Danilo Russo, hanno dato il benvenuto, in Comune, alle due nuove assistenti sociali in servizio nel settore Politiche sociali di Palazzo De Nobili.

Non ancora trentenni, Ileana Martino e Gabriella Melino sono state assunte tramite lo scorrimento della graduatoria assistenti sociali a tempo determinato del Comune di Praia a mare e resteranno in servizio per sei mesi.

“Questo ci consentirà di avere in funzione, in un settore fondamentale, due importantissime figure professionali in attesa che si completi l’iter del concorso, in via di espletamento, per l’individuazione di cinque nuovi assistenti sociali e due psicologi a tempo indeterminato”, hanno sottolineato Abramo e Russo evidenziando l’impegno del settore Personale e Organizzazione, diretto da Antonino Ferraiolo, per completare il percorso concorsuale finalizzato a garantire professionalità “essenziali al funzionamento di un settore che, dopo l’emergenza Covid, è sempre più impegnato a dare risposte ai cittadini bisognosi”.