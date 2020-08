L’ecomostro di via Lombardi diventerà un centro socio-residenziale

Un’importante azione di tutela dell’ambiente, la demolizione di un vero e proprio ecomostro, la successiva creazione di un centro socio-residenziale per la terza età. Tutto a carico di una società privata, senza alcun costo per l’amministrazione, nel contesto di un ampio progetto di riqualificazione dell’intera zona di viale De Filippis e della sottostante valle del Sansinato.

Il sindaco Sergio Abramo ha voluto verificare di persona l’avvio dei lavori di rimozione e bonifica dell’eternit del cementificio di via Lombardi.

La struttura dell’estensione di 50mila metri cubi, subito dopo la bonifica, verrà demolita.

“È il primo passo di un intervento dal più largo respiro, che non prevede costi per il Comune ed è finalizzato alla creazione di una grande zona socio-residenziale di iniziativa completamente privata nella vallata sottostante, con una cittadella della salute per gli anziani”, ha detto il primo cittadino.

“Approvando l’idea progettuale in Consiglio comunale, nel pieno rispetto del piano regolatore, ho voluto, fortemente e con la massima priorità, che fosse inserita come condizione fondamentale la rimozione dell’amianto e l’abbattimento di questo ecomostro che risponderà, una volta per tutte, alle richieste dei residenti del rione e di tutta la città”, ha aggiunto Abramo.

I lavori sono stati affidati dalla società titolare dell’investimento alla ditta Talarico-Edilservice srl.

La prima fase, che dovrebbe concludersi poco dopo Ferragosto, prevede la rimozione dell’amianto e la contestuale bonifica dei luoghi. Subito dopo, l’abbattimento della struttura aprirà la seconda fase, che potrebbe essere completata entro il mese di settembre.

“La demolizione di questo cementificio fa parte di un lungo percorso che ci ha portato, negli anni scorsi, ad abbattere i capannoni della vecchia area industriale del Gaslini, nel quartiere Lido, dove è stato creato un magnifico parco a misura di famiglie, e all’abbattimento e messa in sicurezza della zona del cementificio di Sala. Sono tutte opere che segnalano l’attenzione verso l’ambiente e la riqualificazione urbana della mia amministrazione” ha spiegato il sindaco.

Il progetto di realizzazione di un insediamento per la terza età in località Sansinato è stato approvato dal Consiglio comunale il 26 febbraio scorso, all’unanimità dei presenti, e prevede, a carico della Parco Sansinato srl, la costruzione di un presidio sanitario specializzato nella ricerca, cura e ricovero per malattia di natura geriatrica col supporto di bar, farmacia, alloggi per anziani, luoghi urbani per lo svago e il tempo libero e una struttura di accoglienza per i congiunti dei degenti.