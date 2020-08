Nato il figlio della donna affetta da Covid-19 ricoverata al Pugliese

E’ nato stamattina il figlio della donna affetta da Covid – 19 trasferita, nei giorni scorsi, da Vibo Valentia a Catanzaro. Il parto è andato bene. I vertici e il personale dell’ospedale Pugliese-Ciaccio avevano organizzato, seguendo tutte le prescrizioni del caso, il percorso per il transito della partoriente all’interno del nosocomio cittadino. Si è trattato della prima paziente in gravidanza positiva al Covid – 19 in cura a Catanzaro.