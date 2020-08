Distrugge l’auto finendo contro gli alberi: praticamente illeso

Auto distrutta, stato confusionale ma tutto sommato nessun danno fisico di rilievo per l’uomo di 45 anni, nativo della provincia di Catanzaro e residente in Svizzera, conducente dell’ autovettura che questa notte attorno alle due è rimasta completamente distrutta dopo essere uscita di strada nei pressi di un Bed and Breakfast a Satriano. Il mezzo ha finito la sua corsa contro alcuni alberi. La dinamica dell’incidente è comunque in fase di accertamento.

L’uomo alla guida è uscito da solo dal mezzo ed è stato trasportato in ospedale dal personale del 118. Il mezzo è completamente distrutto. I Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente hanno lavorato fino a poco fa per cercare di mettere il sicurezza la zona.

Anche a Simeri E un altro incidente la scorsa notte si verificato anche sul rettilineo di Simeri della Strada Statale 106 . Non si hanno notizie di problemi gravi a persone mentre l’unica autovettura coinvolta, una Ford Fiesta, è rimasta molto danneggiata dal lato passeggero. Sul posto i Carabinieri di Sellia Marina.

(La foto si riferisce all’incidente di Satriano)